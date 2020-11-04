Trump seÃ§im sonuÃ§larÄ± ile ilgili olarak saat 10:00'da canlÄ± yayÄ±nda aÃ§Ä±klama yapÄ±yor.Â

Trump: "Bu benim yaptÄ±ÄŸÄ±m en son basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z olarak. ABD halkÄ±na bize verdikleri destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

Trump sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–ncelikle First Lady'ye, aileme, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'e teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BÃ¼yÃ¼k bir kutlama iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yoruz. Ã‡ok inanÄ±lmaz sonuÃ§lar alÄ±yoruz. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p bu kadar gÃ¼zel bir ÅŸeyi, kutlamak istiyoruz. Bu Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± inanÄ±lmaz bir ÅŸekilde sandÄ±ÄŸa gitti. Florida'da kazanmayÄ± beklemiyorduk. OrayÄ± da kazandÄ±k. Ohio'yu, Texas'Ä± kazandÄ±k.Â

Georgia'ya da aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ yÃ¼zde 7'lik oy kaldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bizi yakalamalarÄ± asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Arizona'da Ã§ok imkan var. Orada da bizim iÃ§in zafer olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenler var. Trump bÃ¶lgesi diye ne kast ediyorlarsa sadece oralarda deÄŸil oy aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerler. Biden'Ä±n bizi yakalamasÄ± oldukÃ§a imkansÄ±z.

Fark Ã§oktu ama Ã§ok az bir fark kaldÄ± aramÄ±zda. Pensilvanya'yÄ± da Ã§ok ciddi bir fark ile kazanÄ±yoruz. 690 bin oy farkla Ã¶ndeyiz ÅŸu anda. Biz yÃ¼zde 64'Ã¼nÃ¼ almÄ±ÅŸ durumdayÄ±z oylarÄ±n. Bu noktadan sonra bizi yakalamalarÄ± imkansÄ±z.Â

Texas'Ä± kazandÄ±k bu kesin. Orada harika bir vali var. Tebrik ettim onu, o da beni tebrik etti. Orada nerdeyse seÃ§im sonucu belli olmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Oy farkÄ±na bakacak olursak sanki 12 oy farkÄ±yla gidiyormuÅŸuz gibi bir ÅŸey yok.

Ne oldu diye sordu insanlar. Onlar kazanamayacaklarÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±lar. Ä°ÅŸi mahkemeye taÅŸÄ±yalÄ±m dediler. Bunu ilk gÃ¼nden itibaren sÃ¶ylemiÅŸtim.

Kuzey Carolina'da Ã¶ndeydik. Sonra birden her ÅŸey durdu. Bu bir sahtekarlÄ±k; bu bir ABD kamuoyunu kandÄ±rma iÅŸi. Bu bir utanÃ§ ABD iÃ§in. AÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekirse biz bu seÃ§imi kazandÄ±k!

ABD yÃ¼ce mahkemesini artÄ±k oy vermeleri durdurmasÄ±nÄ± istiyoruz. ArtÄ±k sabahÄ±n dÃ¶rdÃ¼nde aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ oylar Ã§Ä±ktÄ± denemsini istemiyoruz. Benim iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir an. Biz bunu kazanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z."

Â Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda cebinden bir zarf Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± da dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan birisiydi. Trump'Ä±n elinde tuttuÄŸu ve daha sonra ceketinin cebine koyduÄŸu zarfÄ±n iÃ§inde ABD BaÅŸkanlÄ±k SeÃ§imleri'nin resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â



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