Son dakika haberi: Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ABD'deki corona virüs aşısı çalışmaları ile ilgili, "Bugün büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da aşı ve tedavi ile ilgili bir toplantı düzenleyeceğim. İlerleme kaydediliyor." ifadelerini kullandı.

Trump geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da corona virüs ile ilgili Başkan Yardımcısı Mike Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlemişti.