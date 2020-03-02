MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması
GeriDünya Son dakika haberi: Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 02.03.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki corona virüs aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ABD'deki corona virüs aşısı çalışmaları ile ilgili, "Bugün büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da aşı ve tedavi ile ilgili bir toplantı düzenleyeceğim. İlerleme kaydediliyor." ifadelerini kullandı.

Trump geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da corona virüs ile ilgili Başkan Yardımcısı Mike Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlemişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle