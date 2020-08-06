Son dakika haberi: Trump'tan aşı açıklaması! Net tarih verdi

Reuters'ta yer verilen son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

Trump'ın bu açıklaması Beyaz Saray'daki sağlık uzmanlarının aşı konusundaki öngörülerine göre bir hayli iyimser bir tarihi içeriyor.

ABD başkanı, koronavirüs salgının süresince ülkesindeki ve Beyaz Saray'daki bilim insanlarıyla çelişkili açıklamalar yapmasıyla dikkat çekiyor.

Trump, Geraldo Rivera'nın radyo programında katıldığında kendisine yöneltilen koronavirüs aşısının ne zaman hazır olacağı sorusuna 'Yakında, çok yakında. bu yıl bitmeden, hatta belki de daha yakın.' diye cevap verdi.

Radyocunun 'Peki 3 Kasım'dan önce mi?' diyerek seçimleri işaret eden sorusunaysa Trump 'Aslında daha önce bile olabilir ama evet tam olarak o tarihte hazır olacak.' yanıtını verdi.

3 Kasım'da ABD'de tarihin en kritik başkanlık seçimlerinden biri gerçekleşecek.