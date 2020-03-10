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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters-AP-AFP
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Trump'ın çevresindeki corona virüs hastaları panik yarattı

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Son dakika haberi: Trump'ın çevresindeki corona virüs hastaları panik yarattı
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ABD Başkanı Donald Trump corona virüs kapmış olabilir mi? Trump'ın siyasi çevresinden bazı isimlerin karantinaya alınmasının ardından herkes bu soruyu sormaya başladı.

Kısa süre önce beraber olduğu siyasi çevresindeki isimlerin corona virüs karantinasına alınmasının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Bu isimlerden ilki Cumhuriyetçi kongre üyesi Matt Gaetz... Gaetz corona virüs nedeniyle karantinaya alındığını açıklamadan çok kısa bir süre önce ABD Başkanı Trump'ın 'The Beast' (canavar) isimli özel aracından birlikte inmiş ve başkanın Air Force One uçağında seyahat etmek için merdivenleri tırmanırken görüntülenmişti.

Son dakika haberi: Trumpın çevresindeki corona virüs hastaları panik yarattı

Beyaz Saray'ın üst düzey isimlerinden Mark Meadows da corona virüs test sonucu negatif çıkmasına rağmen kendi evinde karantina altında kalacağını açıklamıştı.

Son dakika haberi: Trumpın çevresindeki corona virüs hastaları panik yarattı

Ve biri isim daha Doug Collins... Cumhuriyetçilerden Collins corona virüs nedeniyle karantinaya alınmadan çok kısa bir süre önce ABD Başkanı ile tokalaşırken görüntülenmişti.

Son dakika haberi: Trumpın çevresindeki corona virüs hastaları panik yarattı

Yakın çevresinin corona virüs nedeniyle peşi sıra karantinaya alınmasının ardından Beyaz Saray'ın ABD Başkanı ile ilgili 'Corona virüs testine ihtiyacı yok' açıklamasını yapması tepki toplamış durumda.

 

 

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