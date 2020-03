Son dakika haberi: Trump'ın çevresindeki corona virüs hastaları panik yarattı

Kısa süre önce beraber olduğu siyasi çevresindeki isimlerin corona virüs karantinasına alınmasının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Bu isimlerden ilki Cumhuriyetçi kongre üyesi Matt Gaetz... Gaetz corona virüs nedeniyle karantinaya alındığını açıklamadan çok kısa bir süre önce ABD Başkanı Trump'ın 'The Beast' (canavar) isimli özel aracından birlikte inmiş ve başkanın Air Force One uçağında seyahat etmek için merdivenleri tırmanırken görüntülenmişti.

From earlier today, Rep. Matt Gaetz exits the Beast with President Trump and then boards Air Force One. pic.twitter.com/GfTEhI4UMx

Beyaz Saray'ın üst düzey isimlerinden Mark Meadows da corona virüs test sonucu negatif çıkmasına rağmen kendi evinde karantina altında kalacağını açıklamıştı.

Ve biri isim daha Doug Collins... Cumhuriyetçilerden Collins corona virüs nedeniyle karantinaya alınmadan çok kısa bir süre önce ABD Başkanı ile tokalaşırken görüntülenmişti.

Yakın çevresinin corona virüs nedeniyle peşi sıra karantinaya alınmasının ardından Beyaz Saray'ın ABD Başkanı ile ilgili 'Corona virüs testine ihtiyacı yok' açıklamasını yapması tepki toplamış durumda.

Video from Friday shows President Trump shaking hands with Rep. Doug Collins, who just confirmed that he is self-quarantined after coming into contact with someone recently diagnosed with coronavirus https://t.co/ArWlKp4pIj pic.twitter.com/2wHIlDLOST