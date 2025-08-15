×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Rusya#Ukrayna
Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 22:26

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Trump ile Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı.

Haberin Devamı

Dünya gözünü, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilecek görüşmeye dikti.

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı. Trump’ı taşıyan Air Force One uçağı üsse indi. Kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı piste iniş yaptı. 

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Haberin Devamı

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

TARİHİ ZİRVE BAŞLADI

Tarihi zirve TSİ saatiyle 22.30'da başladı. 

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Görüşmede ABD ve Rusya heyetleri de yer aldı. Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik etti.

Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!