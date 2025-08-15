Son dakika haberi... Trump - Putin zirvesi başladı... İşte ilk görüntüler

Haberin Devamı

Dünya gözünü, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilecek görüşmeye dikti.

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı. Trump’ı taşıyan Air Force One uçağı üsse indi. Kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı piste iniş yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Liderler, birlikte fotoğraf çekildikten sonra aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

TARİHİ ZİRVE BAŞLADI

Tarihi zirve TSİ saatiyle 22.30'da başladı.

Görüşmede ABD ve Rusya heyetleri de yer aldı. Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik etti.

Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.



ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.



Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti.