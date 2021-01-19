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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 03:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Trump seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

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Son dakika haberi... Trump seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
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Son dakika haberine göre Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya yeni tip koronavirüsten dolayı uygulanan seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.

Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karara imza attı.

Yasağın kaldırılmasına yönelik imzaladığı genelgede Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 26 Ocak'tan itibaren dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyeceğini anımsattı.

CDC'nin bu uygulamasının, sağlık açısından güvenliğin sağlanması adına yeterli olduğunu belirten Trump, bu tarihten itibaren söz konusu ülkelere yönelik yasakların da kalkacağını kaydetti.

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