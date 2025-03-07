Son dakika haberi... Trump: Parasını ödemeyen hiçbir NATO ülkesini korumayız

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump şu açıklamalarda bulundu:

"NATO ülkeleri ödeme yapmazsa onları korumam. Eğer ABD sıkıntıya girerse ve biz onları arayıp “Bir sorunumuz var” dersek, Fransa'ya “Bir sorunumuz var” dersek, adını vermeyeceğim birkaç ülke daha… Sizce gelip bizi korurlar mı?"

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

"Normalde ilk ziyarette Birleşik Krallık’a gidersiniz. Suudi Arabistan’a son gidişimde, 450 milyar dolar verdiler, biliyorsunuz değil mi? Amerikan şirketleri 450 milyar dolar aldı. 'Bu sefer gelirim ama eğer Amerikan şirketlerine dört yıl içinde toplam 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız' gelirim dedim. Ve bunu kabul ettiler, bu yüzden oraya gideceğim. Onlarla harika bir ilişkim var, bana çok iyi davrandılar ama Amerikan şirketlerinden askeri ekipman almak için çok para harcayacaklar."

Haberin Devamı

"UKRAYNA ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Değerli mineraller anlaşmasına ilişkin de konuşan Trump "Ukrayna anlaşma yapmak istiyor çünkü başka çaresi yok" dedi.