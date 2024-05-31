Son dakika haberi... Trump hüküm giydi, şimdi ne olacak?

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Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. ABD tarihinde ilk kez bir başkan hüküm giydi.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy şunları aktardı:

"HAPİSHANEYE GİREBİLİR"

Trump'ın daha önce bir cezası olmadığı için hapse girip girmemesi hakime kaldı. Jüri kararı açıklar, cezayı hakim verir. Hapishaneye girebilir. Böyle bir ihtimal var. Diğer bir ihtimal de ev hapsi. Trump ev hapsi cezası da alabilir. Eğer hapishaneye girerse seçim çalışmalarına devam edebilir. Federal bir dava olduğu için eğer ABD Başkanı olursa kendisini af edemeyecek.

"TRUMP'I KORUYAN GİZLİ SERVİS HAPİSHANE İLE GÖRÜŞTÜ"

Şu an kimse ne olacağını bilmiyor. Hakim ne kadar ceza verecek ya da ceza verecek mi bilinmiyor. Trump'ı koruyan gizli servis hapishane ile görüştü. Çünkü Trump hapishaneye girerse de Trump'ı korumak zorunda.