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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Facebook, Twitter
Haber Giriş: 08.02.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı

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Tayland'da bir subay AVM'de kalabalığa rastgele ateş açtı. Çok sayıda vatandaşı rehin alan saldırganın en az 17 kişiyi öldürdüğü öğrenilirken, kaç yaralının olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan, Tayland Özel Kuvvetleri'nin AVM'ye operasyon düzenlemeye hazırlandığı belirtiliyor. Saldırganın, eylem öncesinde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapması dikkat çekti.

Tayland'da Terminal 21 isimli alışveriş merkezinde orduda görevli bir asker rastgele ateş açtı. Olayda en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelirken, üstünde askeri üniforma ve kaskı olan saldırganın halen yakalanamadığı ve olay yerinde kaosun devam ettiği bildiriliyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ REHİN ALINDI

Saldırganın çok sayıda vatandaşı rehin aldığı öğrenildi. Tayland Özel Kuvvetleri'nin AVM'ye operasyon düzenlemeye hazırlandığı belirtiliyor.

Son dakika haberi: Taylandda bir asker kalabalığa ateş açtı

KOMUTANINA SALDIRIP, SİLAH VE CEPHANEYLE KAÇMIŞ

BBC'ye konuşan bir Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü, Jakraphanth Thomma isimli subayın, önce komutanına saldırdığını, ardından onun silahını ve silah için cephanelik çalarak askeri kamptan kaçtığını söyledi.

Sözcü, subayın ardından önce bir Budist tapınağında, sonra da bir alışveriş merkezinde ateş açtığını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Taylandda bir asker kalabalığa ateş açtı

HEM KATLİAM HEM PAYLAŞIM YAPIYOR

Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de katliama imza atarken sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptığı bildiriliyor.

Saldırgan, eyleminden önce Facebook hesabında 'Kimse ölümden kaçamaz' paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Kalabalığa ateş ederken Facebook hesabından canlı yayın yapan askerin, " Öldürmekten o kadar yoruldum ki artık parmağımı bile kıpırdatamıyorum. Çok yoruldum, daha ölmeyen 3 kişi daha mı var?" ifadeleri kullandığı belirtiliyor.

Son dakika haberi: Taylandda bir asker kalabalığa ateş açtı

Korkunç olayı yaşayan tanıkların çektiği dehşet verici görüntülerde, kaçmaya çalışan insanlara ateş edilmesi gözler önüne seriliyor.

 

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