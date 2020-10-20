Son dakika haberi: Tatar'ın zaferi şoke etti; Rumların hesabı altüst oldu

KKTC’deki tarihi cumhurbaşkanlığı seçimlerini sağın adayı Ersin Tatar’ın (60) kazanması, “Mustafa Akıncı kazanacak” beklentisindeki Rum yönetiminde şaşkınlığa yol açtı. Rum lider Nikos Anastasiadis, Tatar’a kutlama mesajı gönderirken, ‘tanışmak istediğini’ belirtti. Rum gazeteleri ise, “Tatar’ı gördük, donduk kaldık”, “Tüm beklentiler, hesaplar altüst oldu” başlıkları attı.

Rumların şaşkınlığına seçimlerin ilk tur sonuçlarının, Rumlarla federasyonu savunan Akıncı (Yüzde 29) ve üçüncü sıradaki Tufan Erhürman’ın (Yüzde 22) oy toplamının yüzde 50’yi aşması neden oldu. Seçime katılım oranı ikinci turda yüzde 58’den yüzde 67’ye yükseldi ve Tatar, Rumların beklentisinin aksine sandıktan çıkan lider oldu. Ersin Tatar, yüzde 51.69 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi.

ANASTASİADİS’TEN TEBRİK

Seçim öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulis ve ana muhalefet Komünist AKEL partisi Akıncı’yı destekleyen açıklamalar yapmıştı. Seçimlerin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis, Tatar’a Türkçe kutlama mesajı yayınladı ve “Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak sayın Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir” dedi.

Nikos Anastasiadis

Tatar’la tanışma amacıyla görüşmek istediğini belirten Rum lider, BM kararları ve AB değerleri çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu, Tatar’dan da aynı beklenti içinde olduğunu söyledi. Yunanistan da Ersin Tatar’ın Kıbrıs müzakerelerinde masaya oturacağını beklediklerini açıkladı. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, “İleriye bakmak lazım, bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz” dedi.

TATAR: FEDERASYON TEZİ ÖLMÜŞTÜR

Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçim gecesi Hürriyet’e yaptığı açıklamada Rumlarla pazarlık masasına oturacağını, ancak federasyon görüşmeyeceğini söyledi. Tatar, “Önce Türkiye’yle istişare edeceğim, ardından masaya oturacağım. Bizim duruşumuz belli, BM’nin garantör ülkelerinin de katılımıyla gayri resmi 5’li toplantısına da katılırım. Biz, 52 yıldır pazarlığı yapılan federasyon tezinin öldüğünü söylüyoruz” dedi.

RUM BASINI SONUCA NE DEDİ?

Rum basınının başlıkları şöyle:

- Fileleftheros: “Tüm beklentiler altüst oldu, seçimleri Tatar kazandı ama sandıktan Türkiye çıktı.”

- Alithia: “Erdoğan kazandı, Tatar’ı ekranlarda gördük, donduk kaldık. Ülkücüler bayram ediyor.”

- Haravgi: “Tatar seçildi, Kıbrıs geriye gitti.”

- Politis: “Şimdi muhatabımız Kıbrıs’ta taksim.”

KKTC gazeteleri ise seçimi “Tatar’ın seçim zaferi” başlıklarıyla değerlendirdi.

MAZBATASINI ALDI, RESMEN CUMHURBAŞKANI





KKTC’de önceki gün yapılan ikinci tur seçimlerde rakibi Mustafa Akıncı’yı yüzde 51.69 oy alarak geride bırakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’ten, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair resmi tutanağı (mazbata) törenle aldı. Mazbatasını eline alan Ersin Tatar, “Oy veren ve vermeyen tüm yurttaşlarıma teşekkür ederim. Kıbrıs’ta demokrasi vardır, Kıbrıs Türk halkı haklı olduğu davasında bir kez daha seslenişte bulundu. Halkın verdiği bu görevi en iyi şekilde yürüteceğim” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, sonuçlara çarşamba gününe kadar 3 gün itiraz süresi olduğunu, bu sürenin sonunda kararın resmi gazetede yayınlanacağını ve Tatar’ın Meclis’te yemin ederek göreve başlayacağını söyledi. Meclis yeminin ardından, Tatar Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenecek törende Akıncı’dan görevi devralacak.

AKINCI SİYASETİ BIRAKTI





Yüzde 48.31 oranında oy alarak cumhurbaşkanlığını kaybeden Mustafa Akıncı (73) siyaseti bıraktığını açıkladı. Akıncı, “Sayın Ersin Tatar’a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bundan sonraki süreç siyasi hayatım bakımından 45 yıllık bir dönemin sonudur” dedi.

ERSİN TATAR’A TEBRİK YAĞDI

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a Türkiye’den tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra birçok siyasiden Tatar’a kutlama mesajları geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan paylaşımında, “Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü’nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tatar’a gönderdiği kutlama mesajında, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan paylaştığı kutlamada “Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenlik hakları, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar’ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir” dedi.