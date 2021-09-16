Son dakika haberi: Tarihi an! "Sıradan insanlar için uzay yolculuğu döneminin başlangıcı"

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Uçuş, ekipte yer alan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman tarafından finanse ediyor. Ekipteki diğer kişiler ise Hayley Arceneaux, Sian Proctor ve Christopher Sembrosk.

BBC'nin haberine göre diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration 4 (ilham veren dörtlü) deniyor. Dörtlünün üç günlük yolculuk boyunca deneyler yapacağı ve büyük bir cam kubbeden dünyayı izleyeceği belirtiliyor.

Yeryüzünden 575 kilometre yükseğe çıkması hedeflenen kapsül, böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 150 kilometre daha yukarıda bir yörüngeye sahip olacak.

Temmuz ayında Sir Richard Branson'ın Virgin Galactic ve Amazon.com sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin şirketleri de başarılı birer uzay uçuşu gerçekleştirerek uzay turizminin yolunu açmıştı.

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Ekipte yer alan asistan doktor Hayley Arceneaux bir çocuk hastanesinde çalışıyor. 29 yaşındaki Arceneaux, 10 yaşındayken o hastanede kemik kanseri tedavisi görmüştü.

Isaacman, Arceneaux'nun çalıştığı St. Jude adlı hastane için 200 milyon dolar bağış toplamayı umuyor.

Ekipteki Dr. Sian Proctor ise 51 yaşında bir yerbilimci ve bilim iletişimcisi. 2009'da NASA astronotu olmaya çok yaklaşan Proctor, son turda elenmişti. Bu uçuştaki yerini ise sanatçılığına ve girişimciliğine borçlu.

Eski bir savaş pilotu olan ve Lockheed Martin şirketinde mühendislik yapan 42 yaşındaki Chris Sembroski, St. Jude'a bağış yaparak çekilişe katılmaya hak kazanmıştı.



