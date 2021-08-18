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Dünya
hurriyet.com.tr - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 18.08.2021 - 18:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Taliban'dan flaş açıklamalar! 'Demokrasi değil, şeriat yönetimi olacak'

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Son dakika haberi: Taliban'dan flaş açıklamalar! 'Demokrasi değil, şeriat yönetimi olacak'

Üst düzey bir Taliban yetkilisi, Reuters haber ajansı üzerinden dünya kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu. Yetkili, açıklamasında yönetim şeklinin nasıl olacağına da değindi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit'in dünkü basın toplantısında takınmaya çalıştığı sözde pozitif tutumun aksine söz konusu yetkili Afganistan'ın demokrasi ile değil şeriat ile yönetileceğini bir kez daha teyit etti. Söz konusu yetkili, Afganistan Hava Kuvvetleri'nin eski pilotlarına kendilerine katılmaları yolunda çağrı yaparken, Taliban Konseyi'nin ülkeyi yönetebileceğini, Heybetullah Ahunzade'nin ise muhtemelen genel lider olarak kalacağını söyledi.

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