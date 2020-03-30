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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Twitter
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Suudi doktorun gözyaşları dünyayı ağlattı

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Son dakika haberi: Suudi doktorun gözyaşları dünyayı ağlattı
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Suudi Arabistan'da bir doktorun oğluyla görüntüsü dünyayı gözyaşlarına boğdu

Suudi Arabistanlı bir doktorun, ona sarılmak için koşarak yaklaşmasıyla corona virüs korkusu nedeniyle geriye çekildikten sonra gözyaşlarına boğulması dünyada viral hale geldi.

Dünyayı sarsan corona virüs yürek burkan görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu görüntülerden biri de internette hızla yayıldı ve paylaşım rekoru kırdı.

Suudi doktor hastaneden eve geldiğinde küçük oğlu ona sarılmak için koşmaya başlıyor ve doktor oğluna uzak durmasını söyledikten hemen sonra gözyaşlarına boğuluyor.

 

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