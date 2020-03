Son dakika haberi: Suudi doktorun gözyaşları dünyayı ağlattı

Suudi Arabistanlı bir doktorun, ona sarılmak için koşarak yaklaşmasıyla corona virüs korkusu nedeniyle geriye çekildikten sonra gözyaşlarına boğulması dünyada viral hale geldi.

Dünyayı sarsan corona virüs yürek burkan görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu görüntülerden biri de internette hızla yayıldı ve paylaşım rekoru kırdı.

Suudi doktor hastaneden eve geldiğinde küçük oğlu ona sarılmak için koşmaya başlıyor ve doktor oğluna uzak durmasını söyledikten hemen sonra gözyaşlarına boğuluyor.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT