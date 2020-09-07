DHA
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Son dakika haberi: Suudi Arabistan mahkemesi Kaşıkçı cinayetinde kararı açıkladı
Gelen son dakika haberine göre, Suudi Arabistan mahkemesi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde nihai kararı açıkladı. Mahkemede 8 kişi mahkum edilirken, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.
Suudi Arabistan mahkemesi gelen son dakika haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kararı açıkladı. Mahkemede 8 kişi mahkum edilirken, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.
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