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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Suudi Arabistan mahkemesi Kaşıkçı cinayetinde kararı açıkladı

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Son dakika haberi: Suudi Arabistan mahkemesi Kaşıkçı cinayetinde kararı açıkladı
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Gelen son dakika haberine göre, Suudi Arabistan mahkemesi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde nihai kararı açıkladı. Mahkemede 8 kişi mahkum edilirken, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Suudi Arabistan mahkemesi gelen son dakika haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kararı açıkladı. Mahkemede 8 kişi mahkum edilirken, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen kişinin görüntüleri
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