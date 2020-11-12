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Haber Giriş: 12.11.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Suriye’de Rus konvoyun geçişi sırasında patlama

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Son dakika haberi: Suriye’de Rus konvoyun geçişi sırasında patlama
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Son dakika haberine göre; Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polis konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandalı bir patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında, Rus askeri polis konvoyunun Dera vilayetinin Museyfra yerleşimi yakınlarında geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını söyledi.

Tigr tipi zırhlı otomobilde hafif hasar oluştuğu, askerler arasında yaralananların olmadığı kaydedildi.

Dera vilayetinde İzra–Sahvat El-Kamh güzergahında devriye görevi yapan Rus askeri polislere Suriyeli askerlerin eşlik ettiğini belirten Grinkeviç, "Tüm teçhizat ve Rus askerler sağ salim üslendiği merkeze döndü" diyerek Rusya ve Suriyeli tarafların ortak soruşturma başlattıklarını da sözlerine ekledi.

(SPUTNİK TÜRKİYE)

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