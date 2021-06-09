Son dakika haberi: Son fotoğrafı şok etkisi yarattı... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un adeta eridi!

Kuzey Kore'nin tartışmalı lideri Kim Jong-un, bir ay boyunca ortalarda görünmemesinin ardından ortaya çıktı ancak bu kez de yayınlanan fotoğraflarındaki gözden kaçmayan detay yüzünden yine gündem oldu.

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin toplantısında konuşan Kim Jong’un’un oldukça zayıfladığı görüldü. Geçtiğimiz yılın aynı günlerinde 140 kilo civarında olduğu söylenen ve basına servis edilen fotoğraflarında da oldukça kilolu olduğu görülen Kim'in son hali ise Kuzey Kore liderinin adeta 'eridiği' halini gözler önüne serdi.

Aşırı şekilde kilo verdiği ve bu kilo kaybının çok kısa bir sürede gerçekleştiği düşünülünce tüm dünyada Kim'in sağlık durumu bir kez daha gündem oldu ve hasta olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Son dönemde sağlık sorunları yaşadığına dair birçok iddianın ortaya atıldığı Kim Jong-un’un önceki fotoğraflarını yayınlayan NK News, Kuzey Kore liderinin fotoğraflarına zoom yaparak “Çok ciddi kilo vermiş. En sevdiği saat olan 12.000 dolar değerindeki saatin kayışını daha da sıkmış” yorumunu yaptı.

Ülkesindeki ve Güney Kore'deki kaynaklardan sızan bilgilere göre Kim Jong-un 2011 yılında babasının ölümüyle birlikte göreve geldiğinden beri her yıl ortalama 6-7 kilo aldı. Kim'in babası, Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il'in de çok fazla sigara içtiği ve birçok sağlık sorunu yaşadığı biliniyor. Kim Jong-il, 2011 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kim Jong-un, bu gerçeği bilmesine rağmen sağlına dikkat etmemesiyle tanınıyor. Kuzey Kore lideri fazla kilolarının yanında tıpkı babası gibi çok ağır bir sigara tiryakisi olarak tanınıyor.

Kim'in zayıflamasının bilinçli mi yoksa bir hastalık sebebiyle mi olduğu konuşuladursun, NK News'e, görüş bildiren bir uzman liderin ülkedeki kendi imajını düzeltmek için kilo vermiş olabileceğini iddia etti. Zira Kuzey Kore, koronavirüs salgını, bir dizi doğal afet ve batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiriyor. Üstelik Kuzey Kore en büyük ticaret hacmine sahip olduğu Çin'le de salgın yüzünden ticaret yapamıyor ve ekonomik anlamda büyük bir darboğaz yaşıyor.

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