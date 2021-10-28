Son dakika haberi: Skandallar bir türlü bitmeyince... Facebook'un yeni ismi Meta

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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin geleceğe yönelik sanal gerçeklik vizyonunu kuşatma çabası kapsamında Meta adıyla yeniden markalaşacağını açıkladı.

Zuckerberg şirketin yeni vizyonunu "gerçeğe yakın sanal dünya" anlamına gelen "metaverse" ifadesiyle nitelendirdi.

Facebook'un bu hamlesi eski çalışan Frances Haugen'in sızdırdığı belgelere dayanılarak yapılan şirkete yönelik olumsuz haberlerin ardından geldi. Haugen, Facebook'u kârı güvenliğin üstünde tutmakla suçlamıştı.

Zuckerberg 'metaverse'ün gelen 10 yıl içerisinde bir milyar kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Zuckerberg'e göre; 'metaverse', insanların etkileşime geçebileceği, iş yapabileceği, ürün ve içerik yaratabileceği bir yer ve üreticiler için milyonlarca iş yaratacak yeni bir ekosistem olacak.