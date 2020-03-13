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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:47,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Simpsons Tom Hanks'i de tahmin etti

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Son dakika haberi: Simpsons Tom Hanks'i de tahmin etti
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Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsons öngörüleriyle olay yaratmaya devam ediyor. 2007 yılındaki bölümde Tom Hanks'in başına gelenler bugünleri anımsatıyor

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasını, corona virüsü, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren dizi Tom Hanks'in salgına yakalanmasını da es geçmedi.

Amerikalı aktör Tom Hanks dün resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile dünyada manşet olmuştu. Tom Hanks paylaşımında, eşi Rita Wilson ile Avusturya'da corona virüs testi yaptırdıklarını ve test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Hanks ve eşi karantinaya alındı.

Simsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı.

12 yıl önce yayınlanan bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” ifadelerini kullanıyor.

Simpsons hayranları sosyal medya paylaşımlarında 2007 yılında yayınlanan bölümdeki Tom Hanks'in ifadelerini dünkü karantina açıklaması ile örtüştüğünü belirtiyor.

 

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