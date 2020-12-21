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Haber Giriş: 21.12.2020 - 23:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Seçilmiş ABD Başkanı Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

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Son dakika haberi: Seçilmiş ABD Başkanı Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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Son dakika haberine göre; ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunu canlı yayında oldu.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen mRNA aşısını olan Joe Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. yaşı itibarıyla yüksek riskli grupta olan Joe Biden'in üç hafta sonra aşının ikinci dozunu olacağı öğrenildi.

Son dakika haberi: Seçilmiş ABD Başkanı Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Son dakika haberi: Seçilmiş ABD Başkanı Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

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