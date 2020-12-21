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Son dakika haberi: Seçilmiş ABD Başkanı Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Son dakika haberine göre; ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunu canlı yayında oldu.
Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen mRNA aşısını olan Joe Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. yaşı itibarıyla yüksek riskli grupta olan Joe Biden'in üç hafta sonra aşının ikinci dozunu olacağı öğrenildi.
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