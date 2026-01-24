×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi... YPG'ye verilen süre doldu

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#SDG#Ateşkes
Son dakika haberi... YPGye verilen süre doldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 20:05

Son dakika haberi... YPG'ye entegrasyona dair somut bir plan sunması için verilen süre bugün 20.00 itibariyle doldu. Suriye televizyonu, Şam hükümetiyle YPG arasındaki ateşkes uzatılması veya şartlarının uygulanmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadan sona erdiği bilgisini son dakika olarak geçti.

Haberin Devamı

Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki ateşkesin 1 aya kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüştü. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. 

Gözden KaçmasınSon dakika... Suriyeden ateşkes uzatıldı iddiasına yalanlamaSon dakika... Suriye'den 'ateşkes uzatıldı' iddiasına yalanlamaHaberi görüntüle

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#SDG#Ateşkes

BAKMADAN GEÇME!