Son dakika haberi... YPG'ye verilen süre doldu

Haberin Devamı

Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki ateşkesin 1 aya kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüştü. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...