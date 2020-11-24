Son dakika haberi: Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'in fiyatı belli oldu! Aşının etkinliği ise %95'e kadar yükseldi

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in fiyatı açıklandı.

Dünya'nın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu.

Bu rakam iki doz halinde uygulanacak olan aşının toplam fiyatı olacak.

22 binden fazla gönüllüye uygulanan aşının etkinlik oranı yüzde %92 olarak açıklanmıştı. İki doz halinde uygulanan aşının ilk dozdan sonra uygulanan ikinci dozuyla birlikte; ilk uygulamadan 42 gün sonraki etkinlik oranının ise %95'e kadar yükseldiği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor." açıklamasını yapmıştı.

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