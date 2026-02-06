×
Rusya'nın başkenti Moskova'da suikast girişimi: Putin'in kilit ismi hedef alındı

Güncelleme Tarihi:

#Moskova Suikast Girişimi#Rusya Soruşturma Komitesi#Tuğgeneral
Rusyanın başkenti Moskovada suikast girişimi: Putinin kilit ismi hedef alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:50

Son dakika haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Alekseyev'in Moskova'da bir konut binasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulduğunu bildirdi.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Alekseyev'in Rusya'nın başkenti Moskova'da silahlı saldırıya uğradığını kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce önemli görevler verdiği Alekseyev, Rus ordusunun istihbarat biriminde görevliydi. 

Rusya'da askeri istihbarattan sorumlu olan Alekseyev, hastanede tedavi altına alındı. Rus komutanın saldırı esnasında sırtından birkaç kurşunla vurulduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Rusyanın başkenti Moskovada suikast girişimi: Putinin kilit ismi hedef alındı

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Alekseyev

AFP'nin haberine göre, Komite saldırının sabah saatlerinde bir apartman binasında gerçekleştiğini ifade etti. Alekseyev'in saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusyanın başkenti Moskovada suikast girişimi: Putinin kilit ismi hedef alındı

'KİMLİĞİ BELİRSİZ SALDIRGAN BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİ'

Rusya Soruşturma Komitesi'nin yayımladığı resmi açıklamada, "Kimliği belirsiz bir kişi, birkaç el ateş etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırganın olay yerinden hemen uzaklaştığı bildirildi. Komite, saldırıya uğrayan generalin hastaneye kaldırıldığını teyit etti. 

Soruşturma Komitesi sözcüsü Svetlana Petrenko, “Söz konusu suçu işleyen kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturma ve operasyonel arama çalışmaları yürütülüyor” dedi.

Rusyanın başkenti Moskovada suikast girişimi: Putinin kilit ismi hedef alındı

RUS ORDUSUNDA KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENMİŞTİ

Putin'in daha önce kilit görevler verdiği Vladimir Alekseyev, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Alekseyev, Rus ordusunun istihbarat birimlerinde uzun yıllar hizmet verdi.

Alekseyev, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesi sırasında da önemli rol üstlenmişti. Rusya'nın Suriye'deki istihbarat operasyonlarını yöneten Alekseyev, Beşar Esad'ı destekleyen faaliyetleri koordine etmişti.

Rus komutan ayrıca 2023 yılında Wagner grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin'in başlattığı isyan girişimi sırasındaki rolüyle de dikkat çekmişti. Alekseyev, isyanı sonlandırmak amacıyla Prigozhin ile müzakere etmekle görevlendirilmişti.

Rusyanın başkenti Moskovada suikast girişimi: Putinin kilit ismi hedef alındı

RUSYA'DAKİ SUİKASTLER

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı sırasında Rusya'da bazı üst düzey figürlere yönelik suikast girişimleri ve saldırılar yaşandı.

Kiev yönetimi, Rus topraklarında gerçekleşen bazı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın askeri ve lojistik altyapısına yönelik operasyonları savunma hakkı olarak nitelendiriyor.

Alekseyev'e düzenlenen son saldırının arkasında Ukrayna'nın olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. 

