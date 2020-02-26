hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.02.2020 - 12:39,
Son dakika haberi: Rusya'dan Türkiye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı; "Türkiye ile Suriye'nin İdlib kenti konusunda daha 'pozitif sonuçlar üretecek' bir görüşme yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İdlib'de yaşananları görüşmek üzere Rusya'dan bir delegasyonun bugün Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama paylaşıldı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "İdlib görüşmelerinden güzel sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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