Son dakika haberi: Rusya'dan Türkiye açıklaması

İdlib'de yaşananları görüşmek üzere Rusya'dan bir delegasyonun bugün Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama paylaşıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "İdlib görüşmelerinden güzel sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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