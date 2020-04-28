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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya'da yeni vaka sayısında rekor

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Son dakika haberi: Rusya'da yeni vaka sayısında rekor
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Rusya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 6 bin 411 yeni vaka sayısı ile rekor kırıldı

Rusya Covid-19 salgınında rekor tazeledi. Ülkede son 24 saatte 6 bin 411 yeni vaka sayısı ile rekor kırıldı, toplam vaka sayısı ise 93 bin 558'e yükseldi.

Rusya'da son 24 saatte can kaybında da en yüksek sayıya ulaşıldı. Bir günde 72 kişi yaşamını kaybetti, toplam can kaybı 867'ye yükselmiş oldu.

 

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