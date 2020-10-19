Son dakika haberi: Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316’ya yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 179 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 24 bin 366’ya ulaştığını açıkladı.