MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası
GeriDünya Son dakika haberi: Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası
Abone Olgoogle-news

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316’ya ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316’ya yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 179 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 24 bin 366’ya ulaştığını açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle