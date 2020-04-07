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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Rusya'da salgında binin üzerinde yeni vaka

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Son dakika haberi: Rusya'da salgında binin üzerinde yeni vaka
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Rusya ilk kez binin üzerinde COVID-19 yeni vakası bildirdi. Virüs son 24 saatte bin 154 insana bulaştı

Rusya son 24 saatte binin üzerinde yeni vaka bildirerek salgın tarihinde bir ilki yaşadı.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 bin 154 insana bulaştı, 11 kişi yaşamını yitirdi. 

Salgında ölenlerin sayısı 58'e vaka sayısı da 7 bin 497'ye yükselmiş oldu.

 

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