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Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 yeni vaka sayısı ile ülke genelinde vaka sayısı 600 bini geçmiş oldu. Ülkede 154 kişi daha salgından yaşamını yitirdi.
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 yeni vaka ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 606 bin 881'e yükseldi.
Rusya son tablo ile dünyada en çok vakaya sahip 3. ülke oldu.
Son 24 saatte 154 kişinin yaşamını yitirdiği Rusya'da toplam ölü sayısı 8 bin 513 oldu.
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