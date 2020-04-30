Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

Rusya salgında en çok darbe aldığı günü yaşadı. Son 24 saatte Covid-19 yeni vaka sayısı rekor artışla 7 bin 99 oldu, ülke genelinde toplam vaka sayısı 106 bin 498'e yükseldi.

Devlet başkanı Vladimir Putin iki gün önce yaptığı halka hitap konuşmasında salgında pik dönemi ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Ülke Putin'in talimatı ile mart ayı sonunda karantina kısıtlamalarını hayata geçirmişti.