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Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son durum
Rusya'da Covid-19 salgınında rekor ölüm bildirildi. Vaka sayısı 300 bini geçen ülkede 135 ölüm ile salgındaki en yüksek en caybına ulaşıldı.
Rusya salgında bugün peşi sıra kötü haberleri duyurdu. Son 24 saatte 8 bin 764 yeni vaka ile ülke genelinde vaka sayısı 308 bin 705'e yükselerek 300 bin eşiğini de geçmiş oldu.
ÖLÜ SAYISI REKOR KIRDI
AFP'de yer verilen bilgiye göre, Rusya son 24 saatte rekor ölüm oranını kaydetti. 135 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 972'ye sıçradı.
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