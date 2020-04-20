Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son durum

Rusya sadece 1 günde 6 bin 60 yeni vaka sayısı ile rekor kırmıştı. Bugün gelen haberler ise nefes aldırdı.

Rusya'da son 24 saatte yeni vaka sayısı 4 bin 268 oldu, toplam vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.

Son 24 saatte 44 hasta yaşamını yitirdi.