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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son durum

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Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son durum
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Rusya'da koronavirüs yeni vaka sayısında düşüş yaşandı. Son 24 saatte yeni vaka sayısı 4 bin 268 arttı. Toplam vaka sayısı 47 bini aştı

Rusya sadece 1 günde 6 bin 60 yeni vaka sayısı ile rekor kırmıştı. Bugün gelen haberler ise nefes aldırdı.

Rusya'da son 24 saatte yeni vaka sayısı 4 bin 268 oldu, toplam vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.

Son 24 saatte 44 hasta yaşamını yitirdi.

Rusya'da sahra hastanesi inşaatı tamamlandı
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