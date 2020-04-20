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Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son durum
Rusya'da koronavirüs yeni vaka sayısında düşüş yaşandı. Son 24 saatte yeni vaka sayısı 4 bin 268 arttı. Toplam vaka sayısı 47 bini aştı
Rusya sadece 1 günde 6 bin 60 yeni vaka sayısı ile rekor kırmıştı. Bugün gelen haberler ise nefes aldırdı.
Rusya'da son 24 saatte yeni vaka sayısı 4 bin 268 oldu, toplam vaka sayısı 47 bin 121'e yükseldi.
Son 24 saatte 44 hasta yaşamını yitirdi.
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