Reuters'da yer alan son dakika haberine gÃ¶re Kremlin'de ÅŸoke eden bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Kremlin kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan habere gÃ¶re Devlet BaÅŸkanÄ± VladimirÂPutin UlaÅŸtÄ±rma ve Ã‡evre Bakan'larÄ±nÄ± gÃ¶revden aldÄ±.Â

Vladimir Putin'in emriyle UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Yevgeny Dietrich ve DoÄŸal Kaynaklar ve Ã‡evre BakanÄ±Â Dmitry Kobylkin gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.Â

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