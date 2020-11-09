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hurriyet.com.tr/DÄ±ÅŸ Haberler
Haber GiriÅŸ: 09.11.2020 - 11:19 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberi... Rusya'da flaÅŸ geliÅŸme: Putin iki bakanÄ± görevden aldÄ±!

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Son dakika haberi... Rusya'da flaÅŸ geliÅŸme: Putin iki bakanÄ± görevden aldÄ±!
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Ajanslarda yer alan son dakika geliÅŸmesine gÃ¶re Rusya kabinesinde deprem yaÅŸandÄ±. Devlet BaÅŸkanÄ± Putin iki bakanÄ± birden gÃ¶revden aldÄ±.

Reuters'da yer alan son dakika haberine gÃ¶re Kremlin'de ÅŸoke eden bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Kremlin kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan habere gÃ¶re Devlet BaÅŸkanÄ± VladimirÂPutin UlaÅŸtÄ±rma ve Ã‡evre Bakan'larÄ±nÄ± gÃ¶revden aldÄ±.Â 

Vladimir Putin'in emriyle UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Yevgeny Dietrich ve DoÄŸal Kaynaklar ve Ã‡evre BakanÄ±Â Dmitry Kobylkin gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.Â 

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