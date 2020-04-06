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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor

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Son dakika haberi: Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor
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Rusya'da son 24 saatte COVID-19 yeni vaka sayısı rekor bir yükselişle 954 artarak toplamda 6 bin 343'e sıçradı.

Rusya Kriz Müdahale Merkezi, COVID-19 yeni vaka sayısında rekor artış yaşandığını açıkladı. Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 954 artarak toplamda 6 bin 343'e sıçradı.

Yeni vakalar ülke genelinde yaşansa da başkent Moskova 591 yeni vaka sayısı ile salgından en çok etkilenen şehir oldu.

Virüse bağlı semptomlar nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirdi.

 

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