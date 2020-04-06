Son dakika haberi: Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor

Rusya Kriz Müdahale Merkezi, COVID-19 yeni vaka sayısında rekor artış yaşandığını açıkladı. Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 954 artarak toplamda 6 bin 343'e sıçradı.

Yeni vakalar ülke genelinde yaşansa da başkent Moskova 591 yeni vaka sayısı ile salgından en çok etkilenen şehir oldu.

Virüse bağlı semptomlar nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirdi.