Son dakika haberi: Rusya'da bir günde 6 bin yeni vaka
Rusya'da yeni vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi. Önceki günün verisi 4 bin 785'ti
Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi'nin yaptığı açıklamada ülkede yeni vaka sayısında son 24 saatte rekor artış yaşandı.
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi, önceki günün verisi 4 bin 785'te kalmıştı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 42 bin 853'e yükselmiş oldu.
Virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 48 artarak 361'e yükseldi.
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