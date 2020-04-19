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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 19.04.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya'da bir günde 6 bin yeni vaka

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Son dakika haberi: Rusya'da bir günde 6 bin yeni vaka
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Rusya'da yeni vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi. Önceki günün verisi 4 bin 785'ti

Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi'nin yaptığı açıklamada ülkede yeni vaka sayısında son 24 saatte rekor artış yaşandı. 

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 60 yeni vaka bildirildi, önceki günün verisi 4 bin 785'te kalmıştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 42 bin 853'e yükselmiş oldu.

Virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 48 artarak 361'e yükseldi.

Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
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