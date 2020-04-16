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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 16.04.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya'da 3 bin 448 yeni COVID-19 vakası daha

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Son dakika haberi: Rusya'da 3 bin 448 yeni COVID-19 vakası daha
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Rusya'da vaka sayısındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte rekor bir artışla 3 bin 448 yeni vaka kaydedildi.

Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor bir artış yaşandı.

Son 24 saatte kaydedilen 3 bin 448 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 27 bin 938'e yükseldi.

Son 24 saatte ülkede salgın nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı 232'ye sıçradı.

 

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