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Son dakika haberi: Rusya'da 3 bin 448 yeni COVID-19 vakası daha
Rusya'da vaka sayısındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte rekor bir artışla 3 bin 448 yeni vaka kaydedildi.
Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor bir artış yaşandı.
Son 24 saatte kaydedilen 3 bin 448 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 27 bin 938'e yükseldi.
Son 24 saatte ülkede salgın nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı 232'ye sıçradı.
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