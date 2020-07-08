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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 00:10,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya ve Çin'den skandal Suriye vetosu

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Son dakika haberi: Rusya ve Çin'den skandal Suriye vetosu
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Son dakika: Rusya ve Çin, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye BM yardımlarının gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etti.

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BMGK) Güvenlik Konseyi, 2014'ten beri Suriye'ye sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini oyladı.

Almanya ve Belçika tarafından konseye sunulan karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden iki sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Rusya ve Çin'in vetosunun ardından iki sınır kapısı da 10 Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak. Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için BMGK kararı gerekiyor. BM'ye göre Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de yaşayan 3 milyona yakın kişinin yüzde 70'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye üzerinden iki sınır kapısından ocak ayından beri 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi. Geçen yıl ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.

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