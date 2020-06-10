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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya ve ABD karşı karşıya geldi

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Son dakika haberi: Rusya ve ABD karşı karşıya geldi
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Rusya Savunma Bakanlığı,ABD jetlerinin Rus bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvletleri’ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti” denildi.

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