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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov karantinada

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Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov karantinada
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Son dakika haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcısıyla aynı ortamda bulunduğu için kişisel karantina tedbiri aldı.

Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov’un Kovid-19 tespit edilen bir kişiyle temas kurduğu için kendisini izole ettiği, bu nedenle daha önce planlanan ziyaret ve görüşmelerin ertelendiği kaydedildi.

Lavrov’un kendisini iyi hissettiği bildirildi.

Yunanistan’da dün resmi temaslarda bulunduktan sonra Rusya’ya dönen Lavrov, 28-29 Ekim’de Bosna Hersek ve Sırbistan’da temaslarda bulunacaktı.

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