Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov karantinada

Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov’un Kovid-19 tespit edilen bir kişiyle temas kurduğu için kendisini izole ettiği, bu nedenle daha önce planlanan ziyaret ve görüşmelerin ertelendiği kaydedildi.

Lavrov’un kendisini iyi hissettiği bildirildi.

Yunanistan’da dün resmi temaslarda bulunduktan sonra Rusya’ya dönen Lavrov, 28-29 Ekim’de Bosna Hersek ve Sırbistan’da temaslarda bulunacaktı.