Son dakika haberi: Rus muhalif lider Navalni: 'Schröder Putin'in katilleri koruyan uşağı'

RUS muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'e ağır sözler söyledi. Navalni Schröder'i kastederek “O Putin'in katilleri koruyan uşağı” dedi. Navaldi, Gerhard Schröder'in zehirlenme olayında Rus hükümetini suçlu gösteren güvenilir delillerin olmadığını söylemesine sert tepki gösterirken, Schröder'in zehirlenme olayını gizlemek için para aldığını da iddia etti.



Bild Gazetesine konuşan Navalni, Schröder'e şu cevabı verdi: “O hayal kırıklığı yaratıyor. Alman halkı için aşağılayıcı bir durum. Özellikle araştırmayı yapan federal ordunun laboratuvarı için aşağılayıcı bir durum. Putin için lobi çalışmaları yapan Gerhard Schröder'e Putin para veriyor. Putin'nin lobicisi ve şimdi de katilleri korumaya çalışıyor.



Eski bir başbakandan böyle sözler duymak aşağılayıcı ve benim bunu anlamam çok zor. O Avrupa'nın en güçlü ülkesinin eski başbakanı. Schröder şimdi Putin'in katilleri koruyan uşağı. Putin'den ne tür gizli paralar aldığını bilmiyorum. Resmi olarak ödemeler yapılıyor ona. Ama gizli ödemelerin yapıldığına yönelik de hiç şüphem yok.”

Berlin Charite Hastanesi'nde iki haftayı aşkın süre komada kalan ve daha sonra yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Navalni, Berlin sokaklarında gezmeye başladığını da söyledi.



Navalni “28 gün hastanede kaldıktan sonra eşim ve çocuklarımı gördüm. Berlin'de ilk yürüyüşümü de parkta yağmur altında yaptım. İnsanlar yanımdan koşarak geçiyorlardı, ben de spor yapmak istedim. Harika bir histi. Uçaktayken hatırladığım son şey öleceğimi düşünmekti. Karımla konuşmak ve çocuklarımı görmek benim için müthiş bir duygu. Restorana da gittim orada yemek de yedim” sözleriyle normal hayata dönmeye başladığının mesajını verdi