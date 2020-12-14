Son dakika haberi: Rus aşısında etkinlik oranı yüzde 91,4 olarak açıklandı
Rus koronavirüs aşı geliştiricileri, Sputnik V için yeni sonuçlar yayınladı. Çıkan analiz verilerine göre Rus aşısında etkinlik oranı yüzde 91,4 olarak açıklandı
Gamaleya Enstitüsü'nden araştırmacıların yaptığı açıklamada Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'de etkinlik oranının 91,4 olduğu belirtildi.
Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg dün yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının Covid-19 karşı 2 yıl boyunca koruma sağlayabileceğini ifade etmişti.
Sputnik V aşısının 2 yıl boyunca koruma sağladığına dair veriler elde ettiklerini savunan Gintburg, “Aynı platform temelinde geliştirilen Ebola aşısında olduğu gibi, Sputnik V aşısının koruma etkisinin de hemen fark edileceğini ve en az 2 yıl boyunca koruma sağlayabileceğine dair veriler edindik” ifadelerini kullanmıştı.
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