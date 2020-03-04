Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korkutan corona virüs açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Corona virüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ülkede ölü sayısı 92'ye yükseldi.
Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.
ÖLÜ SAYISI 92'YE ÇIKTI
İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.
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