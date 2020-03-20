Son dakika haberi: Ruhani'den corona virüs mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Nevruz kutlaması sebebiyle canlı yayında yaptığı konuşmada hemşire ve doktorları corona virüs ile mücadelede sergiledikleri cesaret için kutlayarak, "İran birlik ve beraberlikle corona virüs mücadelesini kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ruhani "Birçok zorluğa rağmen halkımız hedeflerine ulaştı. İran beraberce corona virüsün de üstesinden gelecektir" açıklamasında bulundu.

İran'da salgın nedeniyle şu ana kadar bin 284 kişi yaşamını yitirdi.