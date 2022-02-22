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Son dakika haberi: Putin'den flaş açıklama.. Minsk Antlaşmaları artık yok!

#Putin#Ukrayna#RUSYA

Son dakika haberi.. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın askerden arındırılması gerektiğini savunan Putin, Ukrayna ile barış öngören Minsk Antlaşmalarının artık olmadığını ifade etti.

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Son dakika haberi.. Vladimir Putin, Kremlin'de yaptığı basın toplantısında gazetecilerin Rusya-Ukrayna krizi, bölgede son gelişmeler ve yaptırımlarla ilgili sorularını cevapladı. İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:

Buradaki durum neler yapılması gerektiği çerçevesinde bizim düşüncemize göre bu süreç uzun soluklu olarak bizim açımızdan çözümlenmekte ve askeri olarak da atılan adımlar bize gizli ve gerçekleşebilmekte. Bu çerçevede Kırım ve Sivastopol bölgesinde olan bir süreç de söz konusu. Bu süreçler bazı açılardan benzerlikler taşımakta. Oradaki insanların silah gücüyle zorlanmaması gerekmekte. Bu kararların kabul edilmesi referandum ve demokrasi süreçleriyle gerçekleşebilir. Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi süreci etrafında görüşülen konular bunlar. En iyi çözüm meslektaşlarımız için ve bütün yetkililer NATO'nun genişlemesiyle ilgili konular ele alınmalı. Daha fazla gerçekçi tutum Minsk Antlaşmaları'nın gerçekleşmesi süreciyle de ilgili olabilecektir. Minsk antlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Lugansk'ı tanıdık.

"UKRAYNA'NIN SİLAHSIZLANMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ortaklarımız Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarlarsa başka bir süreç söz konusu, bu konu ele alınmakta. Ukrayna'nın silahsızlanması konusu bizim için önemli. Ukrayna'nın mevcut liderliği, önceki liderlik, bunların hepsi olası anlaşmalar çerçevesinde belli yollar takip etti ve gelecek hükümet bu süreçte elbette ki farklı süreçlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Şimdi Ukrayna ve nükleer hedeflerle ilgili olarak buradayım.

ZELENSKİ'NİN 'NÜKLEER SİLAH' AÇIKLAMASI

Bu sözler bize yönelik sözler olabilir. Ukrayna, Sovyet döneminden bu yana nükleerle ilgili bazı güç imkanlarına sahipti, bazı okullar söz konusuydu. Bizim için bir stratejik tehdit mi değil mi, bunlar ele alınır bizim açımızdan. Bunlara karşı dururuz her şekilde.

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#Putin#Ukrayna#RUSYA

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