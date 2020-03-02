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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Putin: Rusya'nın kimseyle savaşa girme niyeti yok

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Son dakika haberler... Putin: Rusya'nın kimseyle savaşa girme niyeti yok
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Tass'ın geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" ifadelerini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını, ancak diğer ülkeleri Moskova ile çatışmaya girmekten vazgeçirmek istediği ifadelerini kullandı.

Putin'in idlib'de yükselen tansiyonun ardından böyle bir açıklama yapması dikkat çekti.

5 MART'TA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir görüşme gerçekleştirecek.

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