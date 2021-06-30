Son dakika haberi: Putin Rus halkının karşısında! Dünya bu açıklamaları canlı dinliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan ancak geçen yıl koronavirüs sebebiyle düzenlenmeyen "Vladimir Putin'le Direkt Hat" programının 18.'sini gerçekleştirerek halkın yönelttiği soruları yanıtlıyor. Rus halkının büyük ilgili gösterdiği programda 1.5 milyon kişi liderlerine sorularını yöneltirken dünya haber ajansları bu kritik açıklamaları son dakika ibaresiyle cümle cümle duyuruyor.

Tüm dünyanın gözleri geçtiğimiz hafta Karadeniz'de yaşanan krize çevrilmiş Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açmıştı. Olay dünya basınına 'Karadeniz'de restleşme!' manşetiyle yansırken iki ülke peş peşe açıklamalar yapmış, konu bu açıklamalarla yatıştırılmaya çalışılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin kendisine bu konuda yöneltilen sorulara çarpıcı cevaplar verdi.

"İNGİLTERE BİZİ ÖLÇMEK İSTEDİ"

Putin, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin Kırım yakınlarında kendi karasularına girmesini 'Rus güçlerini yakından ve detaylı şekilde görmek istediler' sözleriyle anlatırken 'Bizim buna ne tepki vereceğimizi tartmak istediler.' cevabıyla olaya bambaşka bir boyut getirdi.

Karadeniz sularının ısınmasına sebep olan olaydan sonra Rusya İngiltere'nin Moskova büyükelçisini çağırmıştı. Putin olayı 'Elbette provokasyon içeren bir davranış. Bunu neden yaptılar ve ellerine ne geçti? Bu sadece İngilizlerin işi değil, olayda ABD'nin de parmağı olduğunu düşünüyorum zira bu olay yaşandığında aynı zamanda Yunanistan'daki NATO birliklerinden bir hava aracı da havalandı. Bunun bizim karasularımızda yapılan böylesi bir provokasyona cevabımız merak edildiği için yapıldığını düşünüyorum. Bana da bazı bilgiler ulaştı...' sözleriyle anlattı.





FLAŞ UKRAYNA SÖZLERİ

Rusya'nın Kırım ilhakı yüzünden sorun yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda sınır bölgesinde çatışmalar yaşadığı komşusu Ukrayna ile ilgili sorulara da flaş cevaplar veren Putin Ukrayna'yı düşman olarak görmediğini söylerken 'Ruslar ve Ukraynalıları tek miller gibi görüyorum, onlar bizim düşmanımı değil. Ancak Ukrayna yönetimi bize düşmanlık ediyor. Ukrayna ve Rusya'yla ilgili sorunlar hiçbir zaman Moskova ya da Kiev'de görüşülmüyor. Bu adresler ya Washington ya Paris ya da Berlin oluyor.' dedi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna'yı başka ülkelerin kontrolüne bıraktığını ifade etti ve ilerleyen dönemde kendisiyle görüşme yapabileceğini belirtti. Ancak Putin bu görüşmeye de şerh koyarak 'Görüşmek isterim ancak ne görüşeceğimizi düşünüyorum ve hala bir cevap bulamadım.' ifadesini kullandı.

YAPTIRDIĞI AŞIYI İLK KEZ AÇIKLADI!

Putin, en çok merak edilen ve tüm dünya tarafından cevabı beklenen soruya da aylar sonra cevap vererek Kovid-19'a karşı Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısını yaptırdığını da bu soru-cevap programında ilk kez açıklamış oldu. Putin aşı sorusuna şu cevabı verdi: "Gereken en uzun şekilde bu hastalıktan korunmam gerekiyordu. Ben de bu yüzden Sputnik V aşısını tercih ettim. Sonuçta Rus ordusundaki askerler bu aşıyla aşılanıyor. Ve ben de bildiğiniz gibi onların başkomutanıyım ve onlarla aynı aşıyı olmalıydım..."

Putin aşıdan sonrasını da şöyle aktardı: "İlk dozdan sonra hiçbir şey hissetmedim. Aşıdan 4 saat sonra ise aşı yapılan bölgede hafif bir hassasiyet oluştu. İkinci dozu gün ortasında yaptırmıştım. Bu sefer de ateşim gece yarısı 37.2 dereceye yükseldi, uyudum ve sabah uyandığımda ateşim 36.6 idi. Hepsi bu kadar."

Putin, Rusya'da oldukça yavaş seyreden aşılama kampanyası ve halkın aşı yaptırmaktan kaçınması konusunda ise 'Zorunlu aşıya karşıyım. Bu görüşüm halen sabittir' cevabını verdi.

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