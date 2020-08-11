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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Putin açıkladı! Koronavirüs aşısında büyük adım

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Son dakika haberi: Putin açıkladı! Koronavirüs aşısında büyük adım
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Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu. 

Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor.

Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. 

Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

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