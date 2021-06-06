Son dakika haberi: Prens Harry - Meghan çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi

İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken, Kraliyet ailesinden doğumla ilgili ilk açıklama kısa süre içinde geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe, Galler Prensi ile Cambridge Dük ve Düşesi'nin doğumdan mutluluk duyduğu belirtildi.

Prens Harry ve ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle geçen yılın ocak ayında Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bıraktıklarını, bundan böyle yaşamlarını İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini açıklamıştı.

SES GETİREN RÖPORTAJ

Prens Harry ve Meghan Markle, Amerikan CBS televizyonunda Oprah Winfrey'ye verdikleri mülakatla günlerce dünya basınının gündemini meşgul etmişti.

Mart ayında yayınlanan mülakatta Harry, annesi Diani'nın ölmeden önce Kraliyet Ailesi'yle bağlantılarını koparmasına gönderme yaparak, annesinin o dönemde neler yaşadığını hayal bile edemediğini söylemişti.

Harry-Meghan çifti röportajda İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Harry, Saray'da ırkçılığa maruz kaldıklarını anlatırken, eşi Meghan bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini ifade etmişti.

IRKÇILIK SUÇLAMASI



Amerikalı eski oyuncu Meghan, koyu tenli bir bebeğin Saray için bir sorun olacağının farkında olduğunu belirterek, hamileliği sırasında intihar etmeyi bile düşündüğünü söylemişti.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı."

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

İSMİN ANLAMI

Kraliyet bebeğine verilen Lilibeth adı, Türkçede zambak anlamına gelen Lily ile Elizabeth isminden türetilmiş bir isim.

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