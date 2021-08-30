Son dakika haberi: Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Tehlikeli bir zamandayız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Komutanlarımız Taliban'la çatışmaları önlemek için konuşmaya devam ediyorlar.

* Tehditleri elimizdeki imkânları kullanarak olabildiğinde yakından izledik ve olabilecek en iyi eylemi yaptık.

* Operasyonun başından beri 122 binden fazla kişi tahliye edildi. Buna 5 bin 400 Amerikan vatandaşı dahil.

DEAŞ'IN KANLI SALDIRISI

ABD'nin operasyonları sırasında sivil kayıplar yaşandığı iddiasına ilişkin bir soruya yanıt veren John Kirby, "Bunu tartışacak konumda değiliz. Genaralin de söylediği gibi değerlendirme yapıyoruz ve soruşturuyoruz. Hiç hata yapmıyoruz. Dünya üzerinde hiçbir ordu sivil kayıplardan sakınmak için ABD ordusu kadar çalışmıyor ve hiç kimse masum insanların öldürüldüğünü görmek istemez. Bunu çok çok ciddiye alıyoruz ve operasyonlarımız sırasında masum hayatların kaybedildiğini öğrendiğimizde, bununla ilgili şeffaf oluruz" ifadelerini kullandı.

İDDİA: AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin dün Afganistan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, en az bir kişinin bulunduğu aracın, DEAŞ'ın Afganistan koluyla bağlantılı olduğunu belirtmiş ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

BBC'ye yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin daha önce uluslararası kuruluşlarda çalıştığı ve ABD'ye giriş vizeleri bulunduğu ifade edildi.

Kurbanların yakını Ramin Yusufi, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 4 ila 12 arasında olduğunu söyledi. Yusufi, "Yanlış, acımasız bir saldırı ve yanlış bilgiyle yapıldı" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı, olayla ilgili bilgilerin incelendiğini ancak 10 kişinin nasıl öldüğünün henüz net olmadığını açıkladı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor