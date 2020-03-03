hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters, AP,AFP
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:32,
Son dakika haberi: "Papa'nın corona virüs testi negatif çıktı"
Papa Francis'un hasta olduğu için 3 gün etkinliklere katılmaması endişe yaratmıştı.
İtalyan basınında bugün yer alan bilgilerde Papa'nın corona virüs testinden geçirildiği ve sonucun negatif çıktığı haberleri yer aldı.
Ancak çıkan haberlere karşın Vatikan'ın hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.
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