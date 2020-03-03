MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: "Papa'nın corona virüs testi negatif çıktı"
GeriDünya Son dakika haberi: "Papa'nın corona virüs testi negatif çıktı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters, AP,AFP
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: "Papa'nın corona virüs testi negatif çıktı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: "Papa'nın corona virüs testi negatif çıktı"
Abone Olgoogle-news

Papa Francis'un hasta olduğu için 3 gün etkinliklere katılmaması endişe yaratmıştı.

İtalyan basınında bugün yer alan bilgilerde Papa'nın corona virüs testinden geçirildiği ve sonucun negatif çıktığı haberleri yer aldı.

Ancak çıkan haberlere karşın Vatikan'ın hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi
Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle