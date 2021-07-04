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Dünya
hurriyet.com.tr/Fotoğraflar:AP
Haber Giriş: 04.07.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Papa hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberi: Papa hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun "planlı ameliyat" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 84 yaşındaki Papa'nın Roma'da kolon ameliyatı geçireceği belirtildi. 

Papa Françesko'nun tekrar eden karın ağrısı ve karında şişkinlik gibi şikâyetlere neden olan "semptomatik diverküler stenoz"dan mustarip olduğu öğrenildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Françesko'nun bugün Roma'da papaların tıbbi tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi'nde ameliyata alınacağını duyurdu.

Son dakika haberi: Papa hastaneye kaldırıldı



İLK KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Papa Françesko, Katolik dünyasının ruhani liderliğine yükseldiği 2013 yılından bu yana ilk kez hastaneye kaldırılıyor. Papa bugün Vatikan'daki Aziz Petrus meydanında geleneksel pazar ayini sırasında binlerce kişiye hitap etmişti.

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