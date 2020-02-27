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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi

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Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi
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Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, corona virüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa'nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edildi.

Vatikan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hastalandığını duyurdu. Papa'nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.

Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi

Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi

Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı. 

Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi

Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.

Son dakika haberi: Papa hastalandı, tüm etkinlikler iptal edildi

Papa bir gün önce katıldığı etkinlikte corona virüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.

 

 

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